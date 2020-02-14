Гулять можно будет спокойно, но: синоптик заинтриговала прогнозом на выходные

В Украине 15 и 16 февраля ожидается плюсовая температура без сильных порывов ветра. В воскресенье, 16 февраля, ожидается до 8 градусов тепла.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее информации, в эти дни осадков в Украине практически не будет. Только 15 февраля в западных и северных областях может выпасть небольшой мокрый снег и дождь.

В Киеве 15 февраля ожидается пасмурная погода с небольшими осадками, а в воскресенье - в основном сухо. Температура воздуха 15 февраля составит 3 градуса, а 16 февраля 6 градусов с отметкой плюс.

Напомним, что на протяжении этой и на следующие зимы в Украине не ожидается сильных морозов из-за глобальных климатических изменений, в то же время осадков будет выпадать столько же, сколько и в предыдущие годы.