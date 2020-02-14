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Сильная засуха и никаких зим: климатолог рассказала, к чему стоит готовиться украинцам

пятница, 14 февраля 2020, 10:40
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Теплая зима в Украине Фото: Скриншот

На протяжении этой и следующих зим в Украине не ожидается сильных морозов из-за глобальных климатических изменений, в то же время осадков будет выпадать столько же, сколько и в предыдущие годы.

Об этом член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская заявила в "Фактам".

Климатолог пояснила причину прихода сильных морозов на территорию Европы. По ее словам, такие погодные явления идут на спад во всем мире.

"Cильных морозов в Украине уже не предвидится. Зимняя погода продлилась меньше двух недель - зима началась 21 ноября, через неделю отступила, и на два месяца установилась осенняя бесснежная погода с плюсовыми температурами. В начале февраля зима заявила о себе, но лишь на несколько дней. Одна из причин - стабильность циркумполярного вихря, вращающегося в полярных широтах, который не выпускает холод с Северного полюса. Когда он изгибается, происходит заток холода в Европу (в том числе в Украину). Вихрь оставался стабильным, поэтому заносов холода не было", - заметила она.

Светлана Краковская дала прогноз, какие изменения ожидают Украину в плане погодных условий, а также глобальных проблем в ближайшие 30-50 лет. По ее словам, изменения климата на страну так не повлияют, как могут повлиять социальные проблемы, связанные с наплывом беженцев.

"Количество теплых зим станет увеличиваться. Количество осадков в стране останется на нынешнем уровне, но основная часть будет выпадать в холодный сезон. Лето и осень станут более засушливыми, жарче будет на юге Украины. С середины столетия, в южных областях Украины климатической зимы (с температурами ниже нуля) не будет. В будущем территория стран Ближнего Востока может превратиться в выжженную пустыню. Если это произойдет, Украина столкнется с проблемой мигрантов — миллионы людей захотят переселиться к нам", - отметила климатолог.

Как сообщал "Апостроф", ранее климатолог сообщила, что вследствие климатических изменений в Украине ожидается больше жарких дней и "тропических" ночей, но возможны дни, когда будет выпадать огромное количество осадков.

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