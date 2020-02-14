От увиденной картины была истерика: в роддоме Житомира загадочно умер младенец

В Житомире загадочно ребенок умер через сутки после рождения, мама малыша обвиняет врачей в халатности, поскольку беременность проходила без патологий и осложнений, все анализы были в норме.

Душещипательную историю Александра опубликовала на странице "Мамочки и папочки Житомира" в Facebook.

Врачи роддома №1, где девушка стояла на учете всю беременность, поставили возможную дату родов на 2 января. Однако, в этот день она приехала в больницу без признаков родов.

"Мне предлагают сделать КТГ, если оно в норме, меня отпустят еще домой, но с условием, что через неделю я обязательно уже ложусь в стационар, в отделение патологии. Делают мне КТГ - балл 10 из 10. Это означает очень хороший результат и меня со спокойной душой отпускают домой", - рассказывает девушка.

Как рассказала Александра, через неделю ситуация не изменилась и она планово приехала в роддом, понимая, что домой уже вернется с ребенком. Однако там беременная провела еще целую неделю. Она отмечает, что все это время ее консультировала заведующая отделением патологии.

"Направляли на разные анализы, на УЗИ, утренние обзоры - все у меня протекает идеально. И тут ей приходит в голову мысль, что мне поставили неправильный срок. Собирают первый консилиум врачей, смотрят меня на кресле, ответ: шейка закрыта и не готова к родам абсолютно, значит действительно неправильный срок", - пишет девушка.

Через несколько дней в палату Александры попала девушка с такой же проблемой. На следующее утро "новенькую" отправили на УЗИ, которое показало необходимость немедленно делать кесарево сечение.

"Я в панике, прошу собрать консилиум врачей еще раз. Мне говорят: хорошо, завтра соберем. Смотрят меня обратно в кресле, ответ такой же: шейка закрыта, роды еще не рядом. Все начинают меня отговаривать, мол плод не большой, живот маленький , еще не пора. Подожди еще. Сама родишь!" - рассказывает Александра.

В тот же день, по словам девушки, УЗИ показало, что по средней мозговой артерии ее ребенку поступает мало крови. Несмотря на переживания беременной, завотделением сообщила, что вечером консилиум собирать никто не будет, и ситуация не критична. Александра заявила, что на следующий день хочет ложиться на операцию сама.

"Утро 16 января, обход от завотделения. Ты точно решилась на кесарево? Говорю, да! Ведут меня в операционную. Делают мне спинной наркоз, ширма перед глазами. Пару минут, получают ребенка. Он всхлипнул и как одышка, потом еще раз и одышка . Я говорю, почему он не плачет? На что мне отвечают, что там врач и все под контролем. Я вижу, как его дергают за ручки, одевают кислородную маску и забирают", - пишет Александра.

Девушка отмечает, что ребенка ей даже не показали и сразу унесли в реанимацию. А одна из врачей похвалила ее за то, что та настояла на операции, потому что ребенок давно страдал в утробе и ему попал меконий в легкие.

"От увиденной картины у меня была истерика. Мой такой маленький мальчик лежит весь в трубками, голенький. Сам в этом боксе, я не могу его на руки даже взять. Пытаюсь с ним говорить, гладить, трогать, за ручку держать. Ребенку делают снимок легких и говорят, что это пневмония уже, шансов мало. Сидела над ним полтора часа и просто рыдала и молилась", - рассказывает девушка.

Через некоторое время Александре сообщили, что малыш умер. Девушка обвиняет врачей в смерти ребенка из-за халатности.

"И говорят, что все мы не смогли. Он умер, можете пройти попрощаться. Все побежали к нему. Истерика просто, это невозможно описать никакими словами. Как? Как так получилось? Кто виноват? Почему все анализы и узи были в норме, почему тянули время? Миллион вопросов и просто боль. Мое сердце разорвалось на части. на следующий день вызвали патологоанатома и сделали вскрытие. Далее вердикт: у него были врожденные фибромы легких, он бы не выжил в любом случае. Синдром Хамени Риччи. почему сначала был один диагноз, а сейчас другой? Почему рентген легких не показал этих фибром?" - пишет Александра.

Она рассказала, что написала заявление в полицию, где уже возбудили уголовное дело по ст.140 ч.2 УК Украины. При этом через месяц в роддоме не дали никаких подтверждений о причине смерти младенца.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Черновцах произошел громкий скандал с 31-летней женщиной, которая пойдет под суд за злостное невыполнение родительских обязанностей. Из-за ее действий едва не умер ребенок.