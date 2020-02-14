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Сретение Господне: когда празднуется и что о нем нужно знать

пятница, 14 февраля 2020, 16:02
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Фото: Народная равда

15 февраля христиане восточного обряда отмечают Сретение Господне - один из самых древних и значимых православных праздников.

"Апостроф" разобрался, что можно, а что запрещено делать в этот день и как 15 февраля можно судить о погоде на весь год.

15 февраля священнослужители напоминают о важном событии — встрече Иисуса, которому исполнилось ровно 40 дней с момента рождения, со старцем Симеоном и Анной Пророчицей.

В этот день принято освящать церковные свечи, которые потом хранят весь год дома и зажигают перед иконой во время грозы, чтобы от удара молнии не случился в доме пожар. С сосулек в этот день собирают талую воду и кропят ею жилье и скот. Считается, что такой ритуал послужит оберегом от дурного глаза.

В день Сретенья Господнего под запретом тяжелый физический труд: ремонт, переезд, перестановка мебели, строительство. Категорически нельзя ругаться и ссориться. Также не стоит уезжать далеко от дома – поездка может закончиться неприятностью.

15 февраля также принято наблюдать за погодой: какая погода в этот день, такими будут и три весенних месяца. Морозы на Сретение считаются последними. Снегопад с утра – урожай придется собирать раньше обычного. А вечерний снегопад предрекает неурожай.

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