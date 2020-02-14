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В Кабмине идут серьезные "чистки": кто лишился высоких должностей

пятница, 14 февраля 2020, 14:33
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В среду, 12 февраля, Кабинет министров Украины уволил трех заместителей министров.

Соответствующие распоряжения опубликованы на Правительственном портале.

Так, правительство уволило Елену Симоненко с должности заместителя министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции по собственному желанию, а также - Юлиана Чаплинского с должности заместителя министра развития громад и территорий по вопросам европейской интеграции.

Кроме того, Кабмин уволил Дмитрия Живицкого с должности первого заместителя министра развития громад и территорий в связи с переходом на другую работу.

Ранее "Апостроф" представил прогноз относительно министров, которых могут уволить в ближайшее время, в материале: "Министры на выход: кого уволят после фейковой отставки Гончарука".

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