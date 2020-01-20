Министры на выход: кого уволят после фейковой отставки Гончарука

Не прошло и полгода с момента назначения нынешнего состава Кабинета министров, а уже полетели первые головы. Первым министром с приставкой "экс" станет Алена Бабак, которая отвечала в правительстве Алексея Гончарука за развитие общин и территорий. Она сама написала заявление об уходе. Хотя уволить ее Верховная Рада не успела, отвлекшись на "отставку" премьер-министра Алексея Гончарука. Однако уже на следующей пленарной неделе данное кадровое решение будет принято. Подробнее о первом серьезном кадровом решении в Кабмине, а также о том, кто из министров еще стоит на выход, читайте в материале "Апострофа".

Бабак – на выход

Информация об увольнении министра развития общин и территорий Алёны Бабак появились в четверг, 16 января, хотя слухи о том, что Кабмин скоро будут "чистить", ходили достаточно давно. Почему же из министерской обоймы первой вылетела именно Бабак, которая ранее являлась нардепом от "Самопомочи"? По словам одного из депутатов во фракции "Слуга народа" не под запись, к Бабак уже давно имелись претензии.

"Она не справляется в теме децентрализации, да и в теме ЖКХ плохо разбирается. Хотя, когда ее назначали на эту должность, то это происходило с формулировкой, что тут она точно специалист", - прокомментировал "Апострофу" член команды Зеленского.

Еще один собеседник, пожелавший не называть свое имя, уверяет, что дело тут совсем в другом – в борьбе за влияние над "денежной" Государственной архитектурно-строительной инспекцией (ГАСИ), из которой Бабак явно не вышла победителем. В кулуарах говорят о ее попытках назначить своим заместителем бывшего главу ГАСИ Алексея Кудрявцева, со скандалом ушедшего из ведомства (на тот момент он был под следствием). В результате этого у Бабак возник конфликт с премьером, что и стало концом ее карьеры в правительстве.

Преемник госпожи Бабак, по словам нашего собеседника в президентской фракции, должен стать вице-премьером.

"Мы поняли, что по этому направлению нужен ещё один вице-премьер. Изначально Гончарук хотел лично курировать это направление, но у него на это нет времени, он слишком занят важными разговорами", - рассказали в "Слуге народа".

Вместо Бабак на должность главы министерства предложили нынешнего главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля. Последнего называют человеком олигарха Рината Ахметова. Ранее он работал заместителем генерального директора ПАО "ДТЭК Западэнерго". Также Шмыгаль работал начальником департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, затем заместителем начальника Главного управления Министерства доходов и сборов Украины во Львовской области.

Как рассказывают депутаты, вопрос увольнения Бабак и назначения Шмыгаля переносится на новую сессию, которая стартует в феврале. "Мы предлагали депутатам вместо блока "разное" рассмотреть вопрос увольнения и назначения, но они не захотели", - говорит один из нардепов.

Вопрос увольнения Бабак переносится на новую сессиюФото: unian

Кого еще попросят уйти

Несмотря на то, что Гончаруку удалось сохранить за собой кресло премьера, получив публичные заверения Зеленского в том, что он остается во главе правительства, над Кабмином навис дамоклов меч.

Прогнозировать, когда именно будут снимать тех или иных министров, пока не берется никто. Стоит отметить, что среди кандидатов на увольнение помимо Бабак также называли министра социальной политики Юлию Соколовскую, имеются претензии к министру финансов Оксане Маркаровой, а также к министру по гуманитарной сфере Владимиру Бородянскому и главе Минэкономики Тимофею Милованову. Также среди тех, кто может оказаться за бортом Кабмина, называют министра юстиции Дениса Малюську.

"Больше всего вопросов сейчас возникает по Соколовской. Даже не все депутаты в лицо знают, как она выглядит. И это после пяти месяцев работы. И она до сих пор не знает, что такое верификация пенсий, например. Впрочем, пока социального переполоха нет, а поэтому никто и не будет лоббировать ее отставку – ни в Офисе президента, ни в самом Кабмине", - комментирует высокопоставленный источник.

"Есть вопросы и по Бородянскому. Но проблема с ним не решается путем его отставки, там, скорее, проблема с самим министерством-"монстром", в которое объединили Минкульт и Министерство молодежи и спорта. Оно просто не тянет все те задачи, которые были поставлены", - рассказал собеседник.

В последнее время в команде президента вообще засомневались в правильности идеи объединения министерств.

"Кроме объединения министерства оккупированных территорий и ветеранов все остальное себя не оправдало. Мы сейчас задумываемся над тем, что в аграрной стране все-таки необходимо аграрное министерство. Как-то не очень хорошо, когда на встречи ходит заместитель министра, да и с объединением комитетов мы немного погорячились", - считает нардеп.

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На эти проблемы обратил внимание и сам президент Владимир Зеленский, который в пятницу, 17 января, во время встречи с Гончаруком заявил о необходимости переформатирования некоторых центральных органов исполнительной власти.

"У нас было объединение некоторых министерств. В начале это было правильное решение, потому что у нас профессиональный, кадровый голод и небольшой бюджет. Мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены", - подчеркнул он.

Также Зеленский намекнул, что вслед за Бабак скоро могут быть уволены и другие министры.

Зеленский намекнул, что вслед за Бабак скоро могут быть уволены и другие министрыФото: president.gov.ua

"Мы с вами хотим укрепления правительства. Поэтому я вас очень прошу найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств, в соответствии с их профессиональными данными", - сказал президент Гончаруку. Можно не сомневаться: после того, как Зеленский дал добро на кадровые решения, премьер обязательно организует несколько показательных увольнений. Тем более, количество некомпетентных кадров в Кабмине зашкаливает.

Чем закончатся внутренние дрязги

Но в ближайшее время вопросами переформатирования Кабмина будут заниматься по остаточному принципу. Дело в том, что сейчас на повестке у депутатов – принятие законопроекта о рынке земли. Предварительно в зал заседаний Рады он окажется уже в феврале. Еще одним важным вопросом является голосование за изменения в Конституцию по децентрализации.

Также нужно тушить внутренние пожары. А в команде президента сейчас очень неспокойно. Например, по словам депутатов, есть недопонимание между Офисом президента и спикером парламента Дмитрием Разумковым.

"Началось все с рассмотрения рынка земли. Разумков хочет идти четко по регламенту, а Офис президента машет шашкой: им надо все скорее, чтобы инициативы президента принимались как можно быстрее - а так не выходит. В этом винят Разумкова. У него конфликт с группой "Квартала", - рассказал "Апострофу" осведомленный нардеп.

Но открыто против Разумкова пока что никто выступать сейчас не будет. "У него высокий рейтинг, может даже наивысший среди всей команды "Зе", и его уважают депутаты", - продолжает собеседник. А это значит, что офису придется смириться с тем, что все идет не так быстро, как им хочется.