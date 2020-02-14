За какие медуслуги украинцы должны будут платить из своего кармана: перечень

С 1 апреля 2020 года украинцы смогут получить ряд медицинских услуг бесплатно, но не все.

Об этом рассказала глава отдела коммуникаций Нацслужбы здоровья Украины Татьяна Бойко в эфире телеканала 1+1.

"Украинец из собственного кармана может платить по официальному прайсу больницы за немедицинские услуги, сервисные. Например, опять-таки на родах . За роды все необходимое оплатила Национальная служба здоровья, но, если роженица хочет палату повышенного комфорта или более качественное питание, - это может быть официальным прайсом в больнице ", - сказала Бойко.

Глава департамента коммуникации НСЗУ также добавила, что украинцы будут оплачивать самостоятельно стоматологические услуги, если это не срочная помощь и пациент - не ребенок. Также придется заплатить и за гарантированно бесплатные услуги, если пациенты не подписали декларацию с семейным врачом или не получили направления.

Как информировал "Апостроф" ранее, с 1 апреля 2020 года в Украине в рамках нового этапа медицинской реформы услуги роддомов станут бесплатными.

Но эксперты говорят о том, что, прежде чем проводить реформы в Украине по западному образцу, особенно в сфере здравоохранения, надо тщательно просчитывать все риски.