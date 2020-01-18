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В Украине запускают систему бесплатных родов: что нужно знать

суббота, 18 января 2020, 10:25
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С 1 апреля 2020 года в Украине в рамках нового этапа медицинской реформы услуги роддомов станут бесплатными.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Обозреватель".

По словам менеджера экспертной группы "Охрана здоровья" Реанимационного пакета реформ Светланы Бубенчиковой, на каждую роженицу медучреждениям будут выделять 8500 гривен. Однако пока на сегодняшний день ей неизвестна ни одна пациентка, которая рожала бы бесплатно.

"Логика расчета за услуги, за пролеченные случаи будет сохраняться, как на первичке. С апреля 2020 года такая структура финансирования будет работать на вторичном и третичном звене", - объяснила Бубенчикова.

Она отметила, что на данном этапе медреформы важную роль будет играть человеческий фактор: "Есть перечень услуг, включенных в пакет медицинских гарантий – это одно дело. Мы понимаем, что есть человеческий фактор – медицинский персонал, врачи... Тут дело и в докторе, и в пациенте – например, врач может и не просить взятку, а пациент сам ее несет".

"Надо быть очень осторожными и внимательными. Пациенту нужно понимать свои права – за что заплатило государство, на что он может рассчитывать. Врачу медучреждения надо принять эти правила и наладить деятельность своего учреждения таким образом, чтобы оптимально все затраты, которые они несут за пролеченные случаи, не превышали, а может и были меньше того, за что будет платить НСЗУ, чтобы быть в плюсе, чтобы зарабатывать", - рассказала эксперт.

Также Бубенчикова прокомментировала сумму в 8500 гривен, которую планируют выделять на перечень стандартных услуг – обычные роды, кесарево сечение, лекарства, палата, прививка, экстренная помощь и реанимация.

"Все тарифы, которые будет выставлять Национальная служба здоровья, являются не просто просчитанными "в среднем". Год или больше шли пилотные проекты в Полтаве и других регионах. Будет рассчитан средний оптимальный тариф для каждой услуги. Задача медучреждений – построить свою экономику так, чтобы не иметь лишних и необъективных затрат, чтобы суммы, которую платит НСЗУ, было достаточно", – заключила она.

Как сообщал "Апостроф", в сентябре 2019 года в родильном доме №2 в Черновцах родились сиамские близнецы: две девочки с одним телом, но двумя головами.

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