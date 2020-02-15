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Зеленского ожидают важные встречи с топ-чиновниками МВФ и НАТО

суббота, 15 февраля 2020, 10:35
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Президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Германию встретится с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщают СМИ.

Встречу с Зеленским Столтенберг анонсировал сам в комментарии журналистам.

"В Мюнхене я встречусь со многими лидерами, включая министров иностранных дел Китая и России, а также с президентом Зеленским и многими другими", - сказал Столтенберг.

По данным "Интерфакс-Украина", в субботу в Мюнхене Зеленский встретится также с американскими сенаторами и премьер-министром Баварии Маркусом Зедером.

Кроме того, во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Владимир Зеленский выступит на отдельной сессии, посвященной Украине.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Мюнхенской конференции безопасности, на которую приехал президент Украины Владимир Зеленский, первое заявление была посвящено Донбассу.

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