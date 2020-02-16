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Археологи обнаружили в Китае загадочную древнюю могилу: что смутило исследователей

воскресенье, 16 февраля 2020, 04:31
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Ученые при проведении раскопок в китайской провинции Хэнань обнаружили 5000-летнее кладбище, на котором находилась могила с останками карлика.

Об этом сообщает "Лента".

Эксперты считают, что получили важную археологическую информацию о патологической карликовости в древности.

Могила с останками невысокого человека была обнаружена в местечке Гуанджи на берегу реки Хуанхэ. Углеродная датировка костей с этого кладбища показала, что люди проживали здесь общиной в период от 3300 до 2900 гг. до н.э.

Вероятно, кладбище относится к неолитической культуре Яншао. Археологи отмечают, что погребения в Гуанджи были простыми — это были обычные ямы в земле, в которые вместе с телом человека укладывали несколько погребальных артефактов.

Могила карлика почти не отличается от других захоронений. Однако у погребенного руки были спрятаны за спиной, тогда как во всех остальных могилах руки у похороненных людей были сложены на груди.

Главное отличие — размеры тела умершего. У него был маленький череп и более короткие, чем у других, руки и ноги. По мнению исследователей, он страдал карликовостью — врожденным генетическим заболеванием. Это один из древнейших археологических примеров такой болезни.

Анализ зубов показал, что этот человек был взрослым, но его кости не сформировались до конца. Плохая сохранность костей таза не позволила достоверно оценить пол умершего человека.

Должно быть, этот человек испытывал серьезные проблемы не только со здоровьем, но и с общением. Исторические письменные источники IV-II веков до н.э. ни слова не говорят о том, что карликовость воспринималась отрицательно в конфуцианстве.

Однако философ Чжуанцзы, написавший основополагающий текст даосизма, упоминал, что люди с карликовостью воспринимались в общинах того времени как посторонние. На это косвенно указывает и то, что руки этого человека были спрятаны за спиной.

Как сообщал "Апостроф", в египетском городе Телл Тимай, который расположен на месте древнего города Тмуис, археологи обнаружили скелет воина, убитого около 2200 лет назад во время восстания.

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