"Премию Дарвина" ему! Водитель шокировал дикой выходкой в Киеве, фото и видео

В Киеве водитель легковушки решил оригинально обьехать пробку - его машину заметили на ступеньках.

Об этом сообщает "Типичный Киев" в Facebook.

"На Шутова водитель решил оригинально объехать пробку. Интересно, куда так спешил, что решил не искать легких путей...", - говорится в сообщении.

"Красава, брат. Вносите премию Дарвина. У нас однозначный победитель", "Таксисты утырошные! Машына не своя не жалко!", "Премию этому господину", "Может кто умирал в машине или в пункте куда ехал? Это надо быть совсем невротиком нездоровым, чтобы так делать.. ну или сыним", - пишут в комментариях.

В сети, также, появились фото и видео инцидента.

Ранее "Апостроф" сообщал, что под Львовом водитель авто, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил троих человек.