Под Львовом водитель под наркотиками снес компанию молодежи: жуткие детали ДТП и фото

Под Львовом водитель авто, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил троих человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

ДТП произошло 15 февраля в 17.15 на автодороге "Городок - Комарно" в селе Черляны, Городокского района.

"Водитель автомобиля "Таврия Славута", 39-летний местный житель, выехал на тротуар и совершил наезд на трех пешеходов", - говорится в сообщении.

С травмами двух женщин, жительниц Городка, 19 и 49 лет и 22-летнего жителя Дрогобыча госпитализировали.

Медики установили, что водитель "Таврии" находился в состоянии наркотического опьянения. Его полицейские задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Как сообщал "Апостроф", ранее автобус с детьми-танцорами попал в смертельное ДТП под Львовом.

Также под Львовом военный устроил смертельное ДТП на пешеходном переходе.