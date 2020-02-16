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Российские комики жестко высмеяли Медведева и его преемника: появилось видео

воскресенье, 16 февраля 2020, 10:27
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Российская команда КВН "Сборная Татнефти" показала пародию на нового премьер-министра России Михаила Мишустина, пошутив о его способностях и сравнив с предшественником Дмитрием Медведевым.

Видео выступления опубликовали в YouTube.

Номер продемонстировали в рамках первой игры сезона Высшей лиги КВН. Участник команды, загримированный под Мишустина, вышел на сцену под песню Григория Лепса "Я счастливый". "Премьер" объяснил, что и раньше ходил счастливый, так как руководил налоговой.

"У нас с вами много общего. Вы в прошлом году стали вторыми, а я в этом стал вторым", - обратился он к КВНщикам, пошутив, что с первым местом такое совпадение не пройдет.

При этом "Мишустин" отказался петь или танцевать на сцене, объяснив, что не особо умеет это делать.

"А вот у Дмитрия Анатольевича получалось", - подколол его один из участников команды.

"Премьер" на это ответил: "Если бы у Дмитрия Анатольевича получалось, меня бы не назначили".

Как сообщал "Апостроф", российские комики высмеяли боевиков так называемой ДНР, а также получение гражданства квазиреспублики.

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