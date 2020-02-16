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Тараканы и плесень: бывший узник Кремля рассказал об условиях жизни в плену

воскресенье, 16 февраля 2020, 01:17
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В российских тюрьмах к заключенным относятся, как к скоту, чтобы унизить личность и человеческое достоинство.

Об этом рассказал бывший политзаключенный, украинский журналист Роман Сущенко в интервью Апострофу.

Первым местом заключения для него стал следственный изолятор "Лефортово".

"Первое такое испытание, которое выпало на мою долю. Это уникальная тюрьма, построенная как дворец известным швейцарцем еще 300 лет назад. Дворец, построенный как полуснежинка, потом превратили в следственный изолятор. Это четыре крыла по четыре этажа, каждый - с камерами", - заметил бывший узник Кремля.

В то время в "Лефортово" содержалось около 400 заключенных, среди которых - коррупционеры, воры в законе, наркобароны, убийцы. Преимущественно там находились те, кем занималась, прежде всего, ФСБ.

Со всеми прелестями тюремной жизни в России Сущенко столкнулся, находясь уже в колонии в Кирове. Тут его сначала разместили в многоместной камере, где было девять человек.

"Потом они не знали, что со мной делать, потому что инструкции не пришли из Москвы. И меня перевели в одиночку фактически на полутора суток, где негде было повернуться или присесть. Куча плесени, грибы растут, мадагаскарские тараканы бегают, грызуны, мыши с ног сбивают, одним словом, там весело было", - рассказывал узник.

Но больше всего Романа Сущенко угнетало нечеловеческое отношение персонала тюрем к заключенным.

"Отношение к людям там такое, как к скоту, фактически, там идет унижение личности, человеческого достоинства. Начиная от обращения и заканчивая общением с теми же оперативниками. Постоянные обыски. На прогулку выводят - очень грубо себя ведут. Это не персонально ко мне, а ко всем такое отношение было", - заметил он.

Подробнее о скотском отношении к людям в российских тюрьмах читайте в материале "Апострофа": Плесень, грибы, гигантские тараканы и мыши в ногах - Роман Сущенко рассказал о российском плене

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