Украинцам готовят неприятный "сюрприз" с ценами на авиабилеты: всплыли скандальные подробности

В Украине могут резко взлететь цены на авиабилеты, что связано с планами Министерства инфраструктуры повысить плату за аэронавигационное обслуживание рейсов в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

По предварительным данным, подорожание ожидается примерно от 200 до почти 400 евро за один рейс.

Отмечается, что повышение тарифов является требованием времени и Европейского агентства по безопасности аэронавигации. Там установили, что действующие ставки в Украине занижены и не покрывают расходов на аэронавигационное обслуживание.

В тоже время эксперт по авиационному праву Олег Бондарь подчеркнул, что не понятно, какие именно экономические основания для такого повышения.

"Не было предоставлено никаких расчетов, объяснений. Просто ставят перед фактом, что от определенного момента платить будете вдвое больше", - сказал он.

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