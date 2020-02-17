Человек, который принимал заказы на громкие убийства в Украине, дал неожиданное интервью: полное видео

Выходец из Чечни, житель Австрии Мартин Бек (также известный как Анзор), раскрыл новые детали об убийстве добровольца АТО Амины Окуевой, а также о покушениях на ее мужа Адама Осмаева и экс-нардепа Игоря Мосийчука.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Свободный".

"Beck Martin (Анзор) сотрудничал со спецслужбами Австрии начиная с 2008 года. Более 10 лет Анзор принимал заказы на организацию терактов и ликвидацию разных граждан в Европе, Турции и других странах мира", – говорится в подписи к опубликованной видеозаписи интервью.

По словам Анзора, по Украине обсуждались 2 заказа: на Окуеву с Осмаевым и на Игоря Мосийчука.

"Это было в 2014-2015 годах, когда бывший нардеп расстрелял портрет главы Чечни Рамзана Кадырова", – рассказал Анзор.

Анзор после того, как было осуществлено убийство Окуевой и покушения, слил разоблачающие записи самому Мосийчуку. При прослушивании аудио выяснилось, что мужчина, заказавший преступления, якобы Адам Делимханов – правая рука Кадырова. "Исполнители" же, которых нашел Анзор, оказались сотрудниками контрразведки Украины.

Как ранее сообщал "Апостроф", в январе министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала группу киллеров, которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой и покушении на жизнь Адама Осмаева в 2017 году.