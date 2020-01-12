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Аваков заявил о раскрытии убийства Амины Окуевой: фото и видео задержания подозреваемых

воскресенье, 12 января 2020, 14:49
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала группу киллеров, которые подозреваются в убийстве Амины Акуевой и покушении на жизнь Адама Осмаева в 2017 году.

Об этом Аваков написал на своей Facebook-странице, опубликовав видео задержания подозреваемых.

"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств.. и в том числе - в убийстве Амины.Днк задержанного совпало с днк на брошенном на месте преступлении оружии", - сказано в сообщении.

Аваков напомнил, что в 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на железнодорожном переезде под Киевом. Осмаев был ранен, Амина Окуева – убита. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте.

Как сообщал "Апостроф", подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко значительно выше мужчины, который был зафиксирован в момент закладки взрывчатки на видеокамеру.

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