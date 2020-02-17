RU  UA  EN

понедельник, 17 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

17 февраля

14:25
Где смотреть женскую индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций
14:20
Щенок чихуахуа и голубь стали друзьями. Их обнимашки - лучшее из того, что есть сегодня в сети Lime
13:47
Ведущая шоу "Х-фактор" и бывшая принца Гарри покончила с собой - говорят, дело в травле прессы Lime
13:36
Умер грузинский режиссер и лауреат "Берлинале" Георгий Шенгелая Lime
13:03
Владимир Остапчук не сдержался и ответил хейтерам в сети, но от этого стало только хуже Lime
12:39
Бывший форвард сборной Украины отметился грязным поступком во время матча: видео
12:01
Умерла актриса сериала "Секс в большом городе", игравшая украинку Lime
11:51
Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг: расписание трансляций
11:23
Супруга и продюсер Дэвида Аксельрода ответила на обвинения и критику в адрес певца Lime
11:10
Где смотреть онлайн Аталанта - Валенсия: расписание трансляций
11:07
Элтону Джону стало плохо на сцене: 72-летнему певцу диагностировали атипичную пневмонию Lime
10:01
Почти позор: "Реал" не смог обыграть аутсайдера чемпионата Испании, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

После такого нужны психиатры: опубликовано видео с охваченного коронавирусом лайнера Diamond Princess

понедельник, 17 февраля 2020, 14:35
переглянути новину українською

Обстановка на круизном лайнере Diamond Princess, который оказался крупнейшим центром заражения коронавируса за пределами Китая, гнетущая.

Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

"А вот такие картины наши пассажиры на Diamond Princess наблюдают из своих кают", - говорится в подписи к фото.

По данным Telegram-канала, на корабле работает отряд из инфекционной больницы Иокогамы.

"А 14 февраля всем выдали новый набор масок и телефоны. Шестой айфон нужен для звонков психиатру в любое время - обстановка на судне гнетущая, нельзя сойти на берег, нервишки шалят", - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в пятницу, 14 февраля,с круизного лайнера Diamond Princess,на котором вспыхнула эпидемия коронавируса из Китая, начали выпускать людей на сушу.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

Скинуть лишний балласт: что власть готовит для шахтеров и угольной отрасли

Ловушка от Путина: как подписывались Минские соглашения и чего избежала Украина

Россия пополняет списки на обмен? Что известно о захвате украинских рыбаков на Азове

Представля­ться жертвой уже недостаточно, чтобы Запад помог Украине - Джулиан Стаббс

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: