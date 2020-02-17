После такого нужны психиатры: опубликовано видео с охваченного коронавирусом лайнера Diamond Princess

Обстановка на круизном лайнере Diamond Princess, который оказался крупнейшим центром заражения коронавируса за пределами Китая, гнетущая.

Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

"А вот такие картины наши пассажиры на Diamond Princess наблюдают из своих кают", - говорится в подписи к фото.

По данным Telegram-канала, на корабле работает отряд из инфекционной больницы Иокогамы.

"А 14 февраля всем выдали новый набор масок и телефоны. Шестой айфон нужен для звонков психиатру в любое время - обстановка на судне гнетущая, нельзя сойти на берег, нервишки шалят", - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в пятницу, 14 февраля,с круизного лайнера Diamond Princess,на котором вспыхнула эпидемия коронавируса из Китая, начали выпускать людей на сушу.