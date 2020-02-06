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Вспышка коронавируса на лайнере Diamond Princess: появились новые данные о зараженных и видео

четверг, 06 февраля 2020, 11:25
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В Японии сообщили, что еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess выявлен коронавирус.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Их гражданство на данный момент не уточняется.

Ранее заболевание было выявлено у 10 пассажиров лайнера — граждан Японии, Китая, США, Австралии и Филиппин. Всего, по данным минздрава, на судне находятся около 3,7 тысячи человек из более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина и 25 украинцев.

Как сообщал "Апостроф", эпидемия коронавируса в Китае может обернуться для мировой экономики ударом большим, чем кризис 12-летней давности.

Напомним, что по последним данным, число погибших от нового типа коронавируса выросло до 564 человек, за сутки еще 74 человека умерли. По состоянию на утро 6 февраля, подтверждены 3694 новых случая заболевания. Выздоровели и покинули больницы 1153 человека.

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