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Украинец на велосипеде "покорил" вулкан высотой в 6 тыс. метров: невероятные фото и видео

понедельник, 17 февраля 2020, 10:20
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Фото: Вокруг света

Украинец Руслан Верин, который путешествует по миру на велосипеде, поднялся на вулкан Утурунку в Боливии, высота которого превышает 6 000 метров.

Об этом свидетельствует информация на странице Руслана Верина в Facebook.

Сейчас он путешествует на велосипеде по Южной Америке. Вулкан Утурунку, на который удалось подняться спортсмену-путешественнику, является самой высокой вершиной юго-западной Боливии. Верин предположил, что он первый в Европе, кто покорил высоту более 6 000 метров на велосипеде.

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"6 020 метров над уровнем моря ждали меня совсем рядом. Ночёвка в летней палатке на 6000 прошла хорошо: сперва переживал за палатку, но когда порывы ветра ничего не сделали с палаткой, то понял, что палатка выдержит... Утром проснулся такой же уставший, как был вечером. Похоже, что отдых на такой высоте явление условное. Взбодрился быстро - меня же ждал совсем небольшой подъем - и вершина 6 020", - написал Верин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что альпинисты в сети показали невероятные фотографии из украинских Карпат, в частности на фото запечатлели заснеженные верхушки Говерлы.

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