Украинские альпинисты показали впечатляющие фото заснеженной вершины Говерлы

В сети показали невероятные фотографии из украинских Карпат, в частности на фото запечатлели заснеженные верхушки Говерлы.

Снимки опубликовали на странице "Черкасская ФАиС" в социальных сетях.

"6.02.2020 Отделение в полном составе взошли на высшую вершину Украины. Снега было много, очень много", - говорится в сообщении.

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Напомним, что в сети показали красочное фото украинских Карпат - единственного места в стране, где можно увидеть снежный покров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что зима-2020 продолжает удивлять жителей Украины аномально теплой погодой, которая сопровождается необычными для этого времени года явлениями.

Подробнее читайте об этом в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.