В оккупированном Крыму задержали бывшего члена украинского добробата: первые подробности

Сотрудники российской ФСБ задержали в оккупированном Россией Крыму местного жителя, ему предъявили, что он является членом украинского добровольческого батальона.

Об этом сообщили ряд российских СМИ.

В данный момент имя задержанного установить не удалось, при этом журналисты указали, что решением суда его уже взяли под стражу.

"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черноморского района Республики Крым, подозреваемого в участии в деятельности "незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации" (ч. 2 ст. 208 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Также пропагандистские СМИ опубликовали видео задержания, где видно, как оперативники оккупантов лезут к крымчанину в дом через забор.

Добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана был сформирован в 2016 году в основном в него входили крымские активисты, а называли свое объединение крымскотатарским. Позиционировался батальон на административной границе с оккупированным Крымом в Херсонской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники российской ФСБ задержали в Азовском море лодку с четырьмя гражданами Украины, обвинив их в браконьерстве.