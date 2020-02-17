Война на Донбассе была выгодна не только Москве: эксперт указал на скандальный нюанс

Большинство в окружении предыдущего президента Петра Порошенко, которое держало в руках все экономические механизмы, не было заинтересовано в сохранении территорий Донбасса.

Такое мнение высказал руководитель стратегической группы "София" Андрей Ермолаев в интервью Апостроф TV.

"Я до сегодняшнего дня уверен, что большая часть тех, кто связан с окружением Порошенко и Порошенко лично, делали ставку на то, что с Донбассом, с помощью войны, можно окончательно распрощаться", – сказав Ермолаев.

Он подчеркнул, что команда предыдущего президента целенаправленно работала над прощанием с Донбассом.

"Ту страну, которую они были способны организовать и руководить… в этой стране не нужен был Донбасс. Ни в социальном измерении, ни в человеческом, ни в качестве экономического потенциала. Так как большинство бизнеса, связанного с партией и властью Порошенко, не имела отношения к Донбассу", – отметил Ермолаев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что особый статус оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей не будут прописывать в Конституции Украины.