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У Зеленского сделали важное заявление по особому статусу Донбасса

четверг, 13 февраля 2020, 13:49
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Особый статус оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей не будут прописывать в Конституции Украины.

Об этом сказал руководитель партии, первый заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко.

"Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского - особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона были без всякого "особого статуса", - отметил он.

Политик добавил, что Верховная Рада на год продлила действие закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и дальнейшая судьба нового законопроекта, над которым сейчас работают парламентарии, зависит от политической воли президента Украины.

Как информировал «Апостроф» ранее, в Раде приняли важное решение о поставке воды в Крым - днепровская вода не пойдет в Северо-Крымский канал, пока полуострове не будет деоккупирован.

Между тем, бывший пророссийский прокурор в аннексированном Крыму Наталья Поклонская обратилась к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и заявила, что дамбу на Северо-Крымском канале нужно разрушить.

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