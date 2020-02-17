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Жара до +15 и солнце: синоптики порадовали прогнозом на начало недели в Украине

понедельник, 17 февраля 2020, 06:20
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Фото: Facebook

В начале недели, с 17 февраля, в Украине будет тепло и солнечно.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в понедельник, 17 февраля, на всей территории страны прогнозируют солнечную погоду. На западе обещают днем +11...+15 градусов за Цельсием. В остальных регионах будет значительно холоднее, однако также по-весеннему.

На востоке столбики термометров днем покажут +2...+5 градусов, а ночью отметка упадет до -4...-7 градусов. В остальных областях днем +5...+10, а ночью 0...+3 градуса.

Осадков не прогнозируют, ветер южный 5-10 м/с.

В Киеве 17 февраля будет также солнечно и без осадков. В дневное время воздух прогреется до +8...+10 градусов. Однако ночью температура упадет до +1...+3 градусов.

Во вторник, 18 февраля, немного похолодает. На западе и в северных областях (Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях) местами пройдут кратковременные дожди. Средняя температура днем составит +5...+9 градусов. На востоке будет +2...+5.

В среду, 19 февраля, в Украине снова восстановится солнечная погода без дождей. Ветер южно-западный 5-10 м/с.

На западе страны столбики термометров днем покажут +6...+9 градусов, а ночью отметка упадет до -1...+1 градуса. В восточных областях днем +3...+5, а ночью 0...-2 градуса. На остальной территории - 6-8 градусов тепла.

В Киеве в среду днем будет +6...+8 градусов, а ночью -1...+1 градус. Осадков не прогнозируют, солнечно.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

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