Экс-силовику в Украине сообщили о подозрении в причастности к расстрелам на Майдане

Бывшему бойцу спецподразделения "Омега" сообщили о подозрении в убийстве и покушении на убийство активистов Майдана в 2014 году на улице Институтской в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора

"Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора 17 февраля 2020 года сообщено о подозрении бывшему работнику внутренних войск МВД Украины, а именно спецподразделения "Омега", в превышении власти и служебных полномочий, а также покушении на умышленное убийство и убийство", - говорится в сообщении.

По версии следствия, указанное лицо подозревается в совершении покушения на умышленное убийство протестующего и умышленное убийство участника акций массовых протестов в течение 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в Киеве.

По данным следствия, указанные преступления он совершил способом, опасным для жизни многих лиц и по предварительному сговору с группой лиц из числа бывших работников спецподразделения "Беркут".

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как ранее сообщал "Апостроф", беглый экс-президент Виктор Янукович выступил с неожиданным обращением в день начала расстрелов на Майдане.