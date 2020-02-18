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Как будут призывать в украинскую армию 18-летних: появилось детальное разъяснение

вторник, 18 февраля 2020, 14:49
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Фото: 24 канал

С 1 апреля 2020 года в Украине стартует срочный призыв в армию, на службу будут забирать парней возрастом 20-27 лет.

Молодые люди 18-19 лет могут служить в армии по желанию и после того, как напишут письменное заявление.

Призыв продлится до 30 июня и коснется 30 тысяч человек.

Те, у кого нет высшего образования, будут служить в течение 18 месяцев, а призывники со степенью специалиста или магистра - 12 месяцев. Призывники, получившие повестку, обязаны прибыть на призывной участок в срок, указанный в повестке - в течение 10 дней.

За неявку - денежный штраф либо ограничение свободы до 3-х лет. Чаще всего условно.

Отметим, что призывников в зону Операции Объединенных сил отправлять не будут, там служат исключительно контрактники.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Министерстве обороны Украины подтвердили, что призыв граждан Украины на срочную службу в 2020 году будет проходить планово, но в дальнейшем возможен отказ от этой обязанности.

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