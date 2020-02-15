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Будет рассматриваться: в Минобороны рассказали об идее отмены призыва

суббота, 15 февраля 2020, 09:36
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В Министерстве обороны Украины подтвердили , что призыв граждан Украины на срочную службу в 2020 году будет проходить планово, но в дальнейшем возможен отказ от этой обязанности.

Об этом сообщили на сайте Минобороны.

В военном ведомстве уточнили высказывание заместителя министра обороны Александра Полищука на заседании профильного комитета Верховной Рады об отсутствии планов по отказу от призыва.

"Призыв граждан Украины на срочную службу в 2020 году будет проходить планово и в строгом соответствии с Законом.В дальнейшем возможный отказ от срочной военной службы в стране будет рассматриваться исключительно с учетом отечественного и зарубежного опыта комплектования вооруженных сил и формирования мобилизационного резерва, в комплексе с другими вопросами - как военной реформы, так и изменений в государстве", - сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что никаких решений по смене курса реформ не принималось.

Как сообщал "Апостроф" , в 2020 году на срочную службу в ВСУ юношей 18 и 19 лет будут призывать только с их согласия.

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