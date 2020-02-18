Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 2020 году: разъяснение для украинцев

В соответствии с пенсионной реформой, с 1 января 2020 года для выхода на пенсию необходимо иметь как минимум 27 лет страхового стажа. Пенсионный возраст мужчин и женщин при этом отличается несущественно.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины, опубликовав соответствующую инфографику на своей Facebook-странице.

Как сказано в сообщении, согласно законодательству право на пенсию в Украине имеют граждане, которые достигли пенсионного возраста и имеют необходимый страховой стаж - период уплаты взносов на государственное пенсионное страхование. С 2018 года в Украине началась пенсионная реформа, которая предусматривает каждый год увеличение планки страхового стажа, необходимого для получения пенсии по возрасту. К 2028 году она вырастет до 35 лет.

"С 1 января 2020 года для выхода на пенсию необходимо иметь как минимум 27 лет страхового стажа (в 2019-м было 26 лет). В таком случае мужчины могут рассчитывать на пенсию в 2020 году с 60 лет, а женщины — с 59 лет (но лишь до 1 апреля, после этого срока пенсионный возраст для женщин вырастет до 59 лет и 6 месяцев)", - сказано в сообщении.

Если необходимых лет страхового стажа для выхода на пенсию не хватает, украинцы могут выйти на пенсию позже: после достижения 63 лет (если в 2020 году - страховой стаж составляет от 17 до 27 лет) или после достижения 65 лет (если в 2020 году - страховой стаж составляет от 15 до 17 лет).

В пенсионном фонде уточнили, что продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию, определяется по состоянию на дату достижения пенсионного возраста. При этом если человек будет продолжать официально работать и получит необходимый страховой стаж, то пенсию ему назначат сразу после этого.

"Если же на момент достижения пенсионного возраста человек не работает, но и не получил право на пенсионные выплаты (из-за отсутствия необходимого стажа), ему могут начислить государственную социальную помощь. Ее назначают с учетом имущественного положения потенциального пенсионера и его среднемесячного совокупного дохода", - объяснили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", если пенсионную систему не реформируют в ближайшее время, то в Пенсионном фонде не останется денег для будущих пенсионеров. На это влияет демографическая ситуация в Украине.