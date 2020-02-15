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Почему часть украинцев может остаться без пенсий: грустные цифры показали инфографикой

суббота, 15 февраля 2020, 03:10
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Фото: pixabay

Если пенсионную систему не реформируют в ближайшее время, то в Пенсионном фонде не останется денег для будущих пенсионеров.

На это влияет демографическая ситуация в Украине.

Низкая рождаемость имеет прямое влияние на пенсию в Украине. Численность населения сокращается, но пенсионеров будет будет становиться больше. Однако не такие прогнозы с молодым поколением, которое будет выплачивать пенсию - его будет меньше. Данные Госкомстата и недавняя перепись населения с помощью мобильных операторов показала непропорциональность украинцев по возрастной категории.

Отметим, что украинцы не откладывают на собственную пенсию, а выплачивают ее нынешним пенсионерам. Такая система осталась еще от Советского Союза.

Самая большая возрастная группа людей - это основное трудоспособное население (25-54 лет). Их около 45%. Если объединить категории дети и ранний трудоспособный возраст, то увидим, что их только 25%. А именно они вместе с детьми, которые родятся в течение следующих 5 лет, придут на замену нынешнему основному трудоспособному населению. То есть через 25 лет трудоспособного населения в Украине может быть в полтора раза меньше.

А вот пенсионеров наоборот станет больше, ведь ими как раз станут те, кто сейчас трудоспособного возраста. Минимальная пенсия в Украине (1769 гривен) даже не дотягивает до прожиточного минимума (2027 гривен). И это при том, что количество трудоспособного населения значительно превышает количество пенсионеров. Если соотношение изменится, трудно предсказать последствия для будущих пенсионеров. По некоторым прогнозам через 30 лет 10 украинцев будут содержать 23 пенсионеров. Но этому всему можно помочь пенсионной реформой, которую в Украине обсуждают уже несколько лет.

Как сообщал "Апостроф", в Украине по состоянию на 2020 год проживает 11,3 миллиона пенсионеров, каждый из них в среднем получает 3083 гривны.

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