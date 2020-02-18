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Ставлю жизнь под угрозу: Арахамию поймали на опасном нарушении ПДД в Киеве, видео

вторник, 18 февраля 2020, 06:48
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Председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию поймали на опасном нарушении правил дорожного движения (ПДД) в Киеве - он перебегал дорогу на красный свет светофора.

Соответствующее видео обнародовали в YouTube активисты "ЗупиниЛося".

"Да, на красный свет. Я извиняюсь, но очень нужно бежать. Я свою жизнь ставлю под угрозу, личную, видели. Но я постараюсь откорректировать свое поведение в других вопросах. Ну, а что делать?" - пояснил свое поведение нардеп.

По словам Арахамии, он делает это не впервые и всегда в таких случаях нарушает и будет нарушать. Правда, когда идет вместе с детьми, всегда придерживается правил.

На вопрос, как отреагируют его избиратели на то, что народный депутат нарушил закон, парламентарий отметил: "Скажут, что я - плохой человек". Также он посоветовал людям не брать с него пример.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков (Юзик) вновь попался на нарушении правил дорожного движения.

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