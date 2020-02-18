Украл у больных детей: в сети показали видео с вором за "работой" в Киеве

В Голосеевском районе Киева неизвестный мужчина похитил ящик для сбора средств.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел на улице Антоновича, 45, в одном из заведений общественного питания.

Злоумышленник украл ящик для сбора средств больным детям.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 31 января в Виннице мужчина украл из Крестовоздвиженского храма мощи Святого Николая. В полиции уже начали поиски злоумышленника. Судя по опубликованным фотографиям, в руках мужчина нес веник. Также у него был синий пакет, в который, судя по всему, он спрятал украденные мощи.

Напомним, что сотрудники полиции задержали в Киеве женщину, которая подозревается в совершении многочисленных краж, в том числе из общежитий и детского сада.