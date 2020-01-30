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В Киеве поймали профессиональную воровку, "поработавшую" в магазинах и детсаду: фото

четверг, 30 января 2020, 17:30
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Сотрудники полиции задержали в Киеве женщину, которая подозревается в совершении многочисленных краж, в том числе из общежитий и детского сада.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Задержали подозреваемую сотрудники уголовного розыска Подольского РУ ГУ МВД. Как отмечается, это уже не первый случай встречи женщины с полицейскими: ранее она неоднократно задерживалась, а также отбывала наказание на кражи.

Женщину обвиняют в том, что она воровала, в основном, мобильные телефоны и верхнюю одежду. В частности, ее видели в общежитии на улице Вышгородской где она, по словам очевидцев, ходила по этажам в поисках наживы, заглядывала в комнаты, в которых была плохо закрыта дверь.

Как сообщал "Апостроф", полицейские в конце января задержали девушек, которые пытались ограбить прохожую на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

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