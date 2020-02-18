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В Одессе произошла трогательная история с потерянным псом, два месяца искавшим хозяина: фото

вторник, 18 февраля 2020, 23:43
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В Одессе потерявшаяся собака ездила в маршрутке, чтобы найти своего хозяина.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УСИ Одесса.

Пес потерялся на остановке общественного транспорта "Дом мебели". Он там ждал своего хозяина, заглядывая в каждую маршрутку. Его история не оставила равнодушными очевидцев.

Благодаря разгласке в СМИ, хозяин узнал где его четырехлапый друг и поехал к месту потери. Однако пушистого там уже не было. Оказалось, что Бади, так зовут собаку, уехал на одной из маршруток и доехал до поселка Котовского.

Встреча хозяина Сергея и Бади не могла состоятся 2 месяца. Именно столько питомец искал дом, а хозяин его. Местонахождение собаки сообщила пассажирка маршрутки, которая увидела там пса, а номер хозяина, который искал такую же собаку, увидела в СМИ. Тогда Сергей попросил придержать друга и приехал его забрать.

Как сообщал "Апостроф", довольный пес жителей Вашингтона вернулся с прогулки с осиротевшим щенком в зубах. Рассмотрев его повнимательнее, хозяева решили вызвать спецслужбу. Никому не хотелось, чтобы за малышом пришли его родители, ведь он оказался детенышем медведя.

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