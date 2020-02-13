Пес вернулся домой со щенком в зубах. Хозяева были готовы принять его, но вовремя передумали

Довольный пес жителей Вашингтона вернулся с прогулки с осиротевшим щенком в зубах. Рассмотрев его повнимательнее, хозяева решили вызвать спецслужбу. Никому не хотелось, чтобы за малышом пришли его родители, ведь он оказался детенышем медведя.

Прибывшие на вызов сотрудники Службу охраны рыбных ресурсов и диких животных США не стали скрывать удивления. Осмотрев "щеночка", они подтвердили догадки пары - пес принес домой маленького медведя, который наверняка остался один. Будь медведица рядом, она бы ни за что не подпустила собаку к своему ребенку, пишет WSET.

Фото: wset.com

Забрав найденыша, специалисты отвезли его в Центр дикой природы штата Вирджиния. Там ветеринары установили, что это здоровый, бодрый самец с весом чуть более 500 граммов. Организм животного был слегка обезвоженным, но в остальном его здоровью ничего не угрожало.

Медвежонку назначили кормление и поместили в инкубатор, где его уже ждала компания - маленькая медведица, которую в прошлом месяце обнаружили на свалке. Так оба детеныша стали самыми маленькими представителями своего вида, из когда-либо попадавших в Центр дикой природы.

Фото: wset.com

Фото: wset.com

На этой неделе девочке уже подыскали новую маму - медведицу с весом более 100 килограммов. Детеныша положили рядом со входом в ее вольер и она охотно ее приютила, забрав к собственному малышу. А вот мальчику придется подождать, ведь он оказался на неделю младше.

Ранее женщина из Аргентины обнаружила, что котенок Тито, которого она спасла несколькими месяцами ранее, на самом деле оказался диким животным.

Ну и Тито не единственное дикое животное, которое перепутали с домашним. Недавно мы рассказывали о том, как австралийка нашла во дворе щенка, но его ДНК-тест стал сюрпризом для всех.

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