Пес вернулся домой со щенком в зубах. Хозяева были готовы принять его, но вовремя передумали

Довольный пес жителей Вашингтона вернулся с прогулки с осиротевшим щенком в зубах. Рассмотрев его повнимательнее, хозяева решили вызвать спецслужбу. Никому не хотелось, чтобы за малышом пришли его родители, ведь он оказался детенышем медведя.
Прибывшие на вызов сотрудники Службу охраны рыбных ресурсов и диких животных США не стали скрывать удивления. Осмотрев "щеночка", они подтвердили догадки пары - пес принес домой маленького медведя, который наверняка остался один. Будь медведица рядом, она бы ни за что не подпустила собаку к своему ребенку, пишет WSET.
Забрав найденыша, специалисты отвезли его в Центр дикой природы штата Вирджиния. Там ветеринары установили, что это здоровый, бодрый самец с весом чуть более 500 граммов. Организм животного был слегка обезвоженным, но в остальном его здоровью ничего не угрожало.
Медвежонку назначили кормление и поместили в инкубатор, где его уже ждала компания - маленькая медведица, которую в прошлом месяце обнаружили на свалке. Так оба детеныша стали самыми маленькими представителями своего вида, из когда-либо попадавших в Центр дикой природы.
На этой неделе девочке уже подыскали новую маму - медведицу с весом более 100 килограммов. Детеныша положили рядом со входом в ее вольер и она охотно ее приютила, забрав к собственному малышу. А вот мальчику придется подождать, ведь он оказался на неделю младше.
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