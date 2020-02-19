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Под Львовом начальство пыталось скрыть убийство бойца ВСУ: детали трагедии

среда, 19 февраля 2020, 20:23
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На Львовщине руководство одной из воинских частей пыталось скрыть тяжкое преступление.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, 15 февраля 2020 во внеслужебное время в общежитии одной из воинских частей во Львовской области солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот коллегу. Через сутки от полученных телесных повреждений старшина умер, не получив квалифицированной медицинской помощи.

Должностные лица воинской части скрыли факт преступления на территории военной части. Командование не сообщило о происшествии правоохранителям и не обеспечило квалифицированной медицинской помощи пострадавшему.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту ненаправленния военными должностными лицами одной из воинских частей во Львовской области в орган предварительного расследования сообщения о подчиненном, который совершил уголовное преступление, а также умышленного невыполнения служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший руководитель Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба, уволен со своей должности указом президента Владимира Зеленского, подал иск в Верховный суд.

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