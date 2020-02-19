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В Харькове мужчину-инвалида выбросили из трамвая: возмутительные детали и видео

среда, 19 февраля 2020, 14:39
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На трамвайной остановке на улице Героев Труда в городе Харькове произошел возмутительный случай: двое пассажиров выбросили из трамвая мужчину с инвалидностью.

Видео этого инцидента было опубликовано в соцсетях.

Прохожие вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. Медики приехали в течении 2 минут и госпитализировали потерпевшего госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи №4.


По словам очевидцев, хулиганами, которые жестоко поступили с инвалидом, были двое молодых парней. Их личности пока не установлены.

Как ранее сообщал "Апострофа", в одном из поселков Красноградского района (Харьковская область) ротвейлер насмерть загрыз 4-летнего ребенка, вырвавшись из вольера.

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