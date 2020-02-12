Под Харьковом пес загрыз 4-летнего ребенка: фото с места ЧП

В одном из поселков Красноградского района (Харьковская область) собака породы ротвейлер насмерть загрызла 4-летнего ребенка, вырвавшись из вольера.

О случившейся в среду, 12 февраля, трагедии сообщили в департаменте коммуникации полиции Харьковской области, опубликовав снимки с места происшествия.

Как предварительно установили полицейские, жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время приобретенный около 3 недель назад ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка.

Врачам скорой медицинской помощи, прибывшая на место, спасти ребенка не удалось.

Собаке, которая напала на ребенка, около 3 лет. По словам родственников мальчика, раньше она не проявляла агрессии. Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

"Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Красноградского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины", - сообщили в полиции

Как сообщал "Апостроф", раньше в городе Вознесенске Николаевской области мужчина натравил ротвейлера на свою бывшую девушку, которая скончалась от укусов.

Кроме того, в Одессе патрульные полицейские спасли женщину, которую жестоко покусал ротвейлер и еще один пес.