В Украине началась метеорологическая весна: синоптики обескуражили заявлением

Настоящее весеннее тепло, которое на этой неделе пришло в Украину, получило официальное подтверждение метеорологов. Столичные синоптики объявили, что метеорологическая весна в Киеве началась еще 10 февраля.

Об этом в среду, 19 февраля, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным метеорологов, в феврале в столице Украины уже было установлено шесть температурных рекордов, последний - во вторник, 18 февраля.

"18 февраля в столице был превышен на 0,9 градуса температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла +5,9 градуса", - говорится в сообщении.

В других городах Украины погода тоже по настоящему весенняя.

Как ранее сообщал "Апострофа", в Чернобыльской зоне отчуждения посреди февраля зацвели подснежники.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.