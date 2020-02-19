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В Украине началась метеорологическая весна: синоптики обескуражили заявлением

среда, 19 февраля 2020, 13:29
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Фото: Facebook

Настоящее весеннее тепло, которое на этой неделе пришло в Украину, получило официальное подтверждение метеорологов. Столичные синоптики объявили, что метеорологическая весна в Киеве началась еще 10 февраля.

Об этом в среду, 19 февраля, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным метеорологов, в феврале в столице Украины уже было установлено шесть температурных рекордов, последний - во вторник, 18 февраля.

"18 февраля в столице был превышен на 0,9 градуса температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла +5,9 градуса", - говорится в сообщении.

В других городах Украины погода тоже по настоящему весенняя.

Как ранее сообщал "Апострофа", в Чернобыльской зоне отчуждения посреди февраля зацвели подснежники.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

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