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В Чернобыльской зоне посреди зимы началась весна: удивительные фото

воскресенье, 16 февраля 2020, 08:30
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В Чернобыльской зоне отчуждения посреди февраля зацвели подснежники.

Об этом сообщают на Facebook-странице "Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник".

В заповеднике обнаружили большое количество первых весенних цветов.

"Их много - нежных, но устойчивых предвестников весны, которые тянутся к солнцу с первым пробуждением природы (даже если она ошибочно просыпается зимой). Им не страшны ни внезапный снег, ни морозы или другие капризы погоды. Чего, правда, нельзя сказать о людях, которые срывают первые цветы для собственного удовольствия", - написали в сети и призвали украинцев не срывать цветы, ведь многие виды подснежников редкие и занесенные в Красную книгу Украины.

Как сообщал "Апостроф" ранее, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время Украину ждет очередная волна потепления и практически весенние температуры.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

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