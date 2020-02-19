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Вернулись на прежние позиции: появились подробности атаки боевиков на Донбассе

среда, 19 февраля 2020, 19:32
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк после заседания комитета Верховной Рады по нацбезопасности заявил, что после атаки у Золотого боевики отошли на свои прежние позиции.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Насколько мы понимаем, они отошли на те позиции, где они были", - сказал он.

Министр заявил, что сейчас на месте событий находится начальник Генштаба Руслан Хомчак и он расскажет о ситуации у Золотого после возвращения.

Кроме того, стало известно, что террористы могут вернуть Украине тело погибшего 18 февраля возле Хутора Свободного Луганской области гранатометчика Максима Хитайлова в четверг, 20 февраля.

"Сейчас продолжается процедура передачи тела на украинскую территорию. Если ситуация безопасности позволит - не будет обстрелов или других провокаций - то предварительно планируется, что передача тела состоится завтра", - сказал пресс-офицер штаба Операции объединенных сил Сергей Кузьменко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что боевики, устроившие обострение на Донбассе во вторник, 18 февраля, использовали вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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