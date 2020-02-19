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Получили достойный отпор: появились кадры последствий атаки боевиков на ВСУ

среда, 19 февраля 2020, 17:10
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Фото: armyinform

Боевики, устроившие обострение на Донбассе во вторник, 18 февраля, следствием которого стал бой, в результате которого один украинский военный погиб, четверо получили ранения, использовали вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

По информации пресс-центра штаба ООС, оккупанты использовали ствольную артиллерию калибра 152 мм - 6 снарядов калибра 122 мм - 18 снарядов. Кроме того, оккупанты выпустили по позициям ВСУ более 164 мины из минометов калибра 120 мм и 44 мины с 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по позициям ВСУ из танка. Также в районе боя штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны детали кровавого боя на Донбассе, в результате которого бойцы ВСУ потеряли опорный пункт "Баня".

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