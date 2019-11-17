Могли бы захватить в плен: сеть взбудоражило необычное фото Путина

В сети обсудили фотографию президента РФ Владимира Путина, который стоит в окружении спецназа.

Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

"Фото на память: Путин и охранявший его бразильский спецназ", - написал он, прокомментировав фото.

Также другие пользователи не остались в стороне и высказались о снимке.

Как сообщал "Апостроф", президент РФ Владимир Путин в ходе выступления относительно изменения российской системы медицинских закупок отметился шуткой на свою любимую тему – о бабушках.

Напомним, ранее в сети активно обсуждали заявление российского президента Владимира Путина о том, что в странах Восточной Европы намеренно делают все, чтобы люди не изучали русский язык.