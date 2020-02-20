Обиженная украинка жестоко поиздевалась над машиной парня: опубликовано видео

На парковке "Мост-сити" в городе Днепре разгневанная чем-то девушка расписала автомобиль Porsche нецензурными словами.

Видео этого инцидента опубликовано в Telegram-канале "Х*евый Днепр".

Как стало известно, сначала девушка написала на машине большими буквами "hyilo", а потом зачеркнула "hyilo" и написала "гa*но". В завершении она украсила капот словом из трёх букв.





"Что именно послужило причиной для таких действий - неизвестно", - сказано в подписи к видео.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Киеве очередного "героя парковки" жестоко наказали за то, что его транспортное средство мешало проезду мусоровоза, из-за чего мусорные баки во дворе жилых домов были переполнены.