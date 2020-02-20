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Под Житомиром школьницы зверски избили сверстницу из-за парня, видео

четверг, 20 февраля 2020, 15:18
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В Бердичевский отдел полиции Житомирской области обратилась местная жительница с заявлением об избиении ее 14-летней дочери. Ранее видеозапись жестокого конфликта была опубликована в соцсети.

Об этом сообщает "Бердичев BIZ".

Как выяснили правоохранители, между четырьмя школьницами, 2005 года рождения, возник конфликт из-за парня. В понедельник, 17 февраля, трое из них назначили встречу будущей жертве вблизи заброшенной постройки в с. Хажин Бердичевского района. Именно там и произошло жестокое избиение, которое одна из обидчиц снимала на видеокамеру. Впоследствии эта запись появилась в соцсетях.

Осторожно, видео 18+! Присутствует нецензурная лексика!

В полиции сообщили о задержании всех участников конфликта. Все четверо знакомы между собой, хотя и живут в разных местах и учатся в разных школах. Двое из них уже попадали в поле зрения полиции: одна убегала из дому, другую подозревали в кражах.

По информации журналистов, одна из девушек на видео, ученица 9 класса общеобразовательной школы №17 города Бердичева, неоднократно обвинялась в булинге.

Полицейские открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, ювенальные инспекторы проводят соответствующую работу с семьями несовершеннолетних.

Как сообщал ранее "Апостроф", в одном из дворов на улице Закревского в столице компания подростков, среди которых были девочки, избила бездомного мужчину по имени Анатолий, обвинив его в пропаже денег.

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