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Детки развлекаются: банда подростков в Киеве жестоко избила мужчину, видео с места

понедельник, 17 февраля 2020, 21:30
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В одном из дворов на улице Закревского в столице компания подростков, среди которых были девочки, избила бездомного мужчину по имени Анатолий, обвинив его в пропаже денег.

Об этом сообщили на Facebook-странице сообщества "Оперативный Киев", опубликовав видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно бездомного по виду мужчину, который лежит на дорожке, рядом с ним - группа подростков.

Как оказалось впоследствии, компания несовершеннолетних сначала попросила его купить алкоголь в магазине, а потом обвинила в пропаже денег. В отместку бездомного повалили на землю и начали избивать ногами. В ситуацию вмешался случайный прохожий, который который вызвал полицию и скорую.

Осторожно, видео 18+! Присутствует нецензурная лексика!


"Когда приехали полицейские - группа подростков начала впадать в истерику. Самый младший (по имени Захар) упал в обморок и пока его осматривали медики и полицейские - остальные скрылись. А как развлекаются ваши дети?" - сказано в подписи к опубликованному видео.

Как ранее сообщал "Апостроф", в поселке Бабинцы Бородянского района Киевской области в озере нашли мертвым 16-летнего подростка.

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