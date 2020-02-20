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Россия начала войну тут: в Киеве напомнили о страшных событиях на Майдане, фото

четверг, 20 февраля 2020, 10:40
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В центре Киева активисты в годовщину кровавых расстрелов на Майдане и вчесть памяти погибших героев Небесной сотни вывесили красноречивый плакат.

Об этом сообщает в Telegram "24 канал".

На плакате, который разместили на улице Институтской написали: "Россия начала войну здесь". Именно на том месте были убиты многие герои Майдана.

"Всплыли сегодня всем, что война России против Украины началась здесь, на Майдане. Особого сопротивления полиции не было, скорее выглядели растерянными. Баннер имеет провисеть до вечера", - отметил активист Движения сопротивления капитуляции Юрий Гончаренко.

18 февраля 2014 года начался самый трагический этап Революции Достоинства. Только в этот день более 20 активистов были убиты из огнестрельного оружия. Также, в ходе столкновений, силовики штурмовали баррикады на Грушевского и Институтской. При этом были применены БТР, свето-шумовые гранаты, помповые ружья. Протестующие оборонялись, используя камин мостовой и "коктейли Молотова".

Отметим, что особого продвижения в деле расследований этих преступлений с уже обновленной прокуратурой не наблюдается.

Как сообщал "Апостроф", 18 февраля, в шестую годовщину расстрелов на Майдане, в Киеве шествием почтили память активистов Революции Достоинства.

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