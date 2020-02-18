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В Киеве состоялось шествие в честь героев Небесной сотни: опубликованы фото и видео

вторник, 18 февраля 2020, 22:08
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Во вторник, 18 февраля, в шестую годовщину расстрелов на Майдане, в Киеве шествием почтили память активистов активист Революции Достоинства.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "24 канал".

Перед шествием прошла панихида в Михайловском соборе, а затем люди пошли с Михайловской площади через центр Киева к аллее Героев Небесной сотни.

Маршрут шествия был таким: Михайловская площадь - улица Трехсвятительская - Европейская площадь - улица Грушевского - Крепостной переулок - улица Институтская - аллея Героев Небесной Сотни.

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18 февраля 2014 года начался самый трагический этап Революции Достоинства. Только в этот день более 20 активистов были убиты из огнестрельного оружия. Также, в ходе столкновений, силовики штурмовали баррикады на Грушевского и Институтской. При этом были применены БТР, свето-шумовые гранаты, помповые ружья. Протестующие оборонялись, используя камин мостовой и "коктейли Молотова".

Отметим, что особого продвижения в деле расследований этих преступлений с уже обновленной прокуратурой не наблюдается.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни состоялся уже традиционный поминальный молебен, приуроченный к годовщине трагических событий на Майдане.

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