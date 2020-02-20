RU  UA  EN

четверг, 20 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

20 февраля

23:46
Власти раскрыли печальные данные про пенсии украинцев
23:18
На Волыни загадочно погиб сын бывшего депутата Рады
22:43
Карантин раздора: реакция сети и фотожабы на стычки в Новых Санжарах
22:07
Это элемент информвойны: украинский генерал выдвинул версии возникновения протеста в Новых Санжарах
21:40
Хватит заглядывать в глаза Путину: эксклюзивные фото и видео акции у офиса Зеленского
21:04
Поездка с переломом позвоночника: сети разгневала реакция "Укрзализныци" на ЧП с пассажирами
20:35
Эвакуированные украинцы уже в санатории в Новых Санжарах: фото, видео и все подробности
20:27
Нужно будет закрыть границу: в Украине сделали тревожное заявление про коронавирус в России
20:26
Житель Новых Санжар выдвинул властям курьезное "предложение на миллион"
19:59
Автобусы с эвакуированными украинцами прорвали блокаду и попали в санаторий в Новых Санжарах: фото
19:54
В поезде из Киева произошло серьезное ЧП с пассажиркой: фото и видео с пострадавшей
19:47
В кино стартовал вестерн "Правдивая история банды Келли" - фильм для тех, кто готов к неожиданностям Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Власти раскрыли печальные данные про пенсии украинцев

четверг, 20 февраля 2020, 23:46
переглянути новину українською

82,7% пенсионеров в Украине получают пенсию до 4 тысяч гривен, сумму которая является ниже фактического прожиточного минимума.

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко в ходе публичных консультаций с участием советника премьер-министра Романа Кобца.

"При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться", - заявила она.

Отметим, что прожиточный минимум в Украине с этого года увеличен до 2027 гривен. Для детей в возрасте до шести лет он составляет 1179 гривен; для детей от шести до 18 лет - 2218 гривен, а для трудоспособных лиц - 2102 гривен и для лиц, утративших трудоспособность - 1638 гривен.

Как сообщал "Апостроф", в рамках пенсионной реформы в Украине планируют добавить вторую пенсию - по накопительной системе.

Также стало известно, кому увеличили размер пенсии с 1 января 2020 года.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

​Люди боятся не коронавируса: кто виноват в беспорядках в Новых Санжарах

Когда Путин пошел на Украину с танками, то многие поняли Майдан-2014 - датский историк

В Харьков прибыл самолет с эвакуированными из Китая украинцами: все подробности, фото и видео

Страх и ненависть из-за коронавируса: что происходит с эвакуацией украинцев из Уханя

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: