Власти раскрыли печальные данные про пенсии украинцев

82,7% пенсионеров в Украине получают пенсию до 4 тысяч гривен, сумму которая является ниже фактического прожиточного минимума.

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко в ходе публичных консультаций с участием советника премьер-министра Романа Кобца.

"При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться", - заявила она.

Отметим, что прожиточный минимум в Украине с этого года увеличен до 2027 гривен. Для детей в возрасте до шести лет он составляет 1179 гривен; для детей от шести до 18 лет - 2218 гривен, а для трудоспособных лиц - 2102 гривен и для лиц, утративших трудоспособность - 1638 гривен.

Как сообщал "Апостроф", в рамках пенсионной реформы в Украине планируют добавить вторую пенсию - по накопительной системе.

Также стало известно, кому увеличили размер пенсии с 1 января 2020 года.