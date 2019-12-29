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Повышение пенсий с 1 января: кто может рассчитывать на увеличение выплат

воскресенье, 29 декабря 2019, 07:56
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Фото: ternopoliany.te.ua

С 1 января 2020 года увеличится минимальный размер пенсий для лиц, которые достигли 65 лет и имеют длительный страховой стаж.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области

“Законом Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” предусмотрен рост минимальной заработной платы в 2020 году до уровня 4723 грн. В связи с этим, с 1 января 2020 года будет пересчитан минимальный размер пенсионных выплат для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин”, – говорится в сообщении.

Как изменится минимальный размер пенсии по возрасту:

  • размер пенсии по возрасту, установленный для указанной выше категории лиц в размере 40 процентов от новой величины минимальной заработной платы, с 1 января 2020 года увеличится до 1889,20 грн;
  • перерасчет пенсий будет осуществляться автоматизированным способом по материалам пенсионных дел.

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

Пенсионерам, которые достигнут 65-летнего возраста в 2020 году, такие перерасчеты будут производиться со дня достижения соответствующего возраста при наличии у них необходимого страхового стажа.

Напомним, что ранее в Пенсионном фонде Украины сделали важное уточнение о перерасчете пенсий для пенсионеров, достигших 65-летнего возраста и имеющих 30 лет стажа (женщины) и 35 лет (мужчины).

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