Повышение пенсий с 1 января: кто может рассчитывать на увеличение выплат

С 1 января 2020 года увеличится минимальный размер пенсий для лиц, которые достигли 65 лет и имеют длительный страховой стаж.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области
“Законом Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” предусмотрен рост минимальной заработной платы в 2020 году до уровня 4723 грн. В связи с этим, с 1 января 2020 года будет пересчитан минимальный размер пенсионных выплат для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин”, – говорится в сообщении.
Как изменится минимальный размер пенсии по возрасту:
- размер пенсии по возрасту, установленный для указанной выше категории лиц в размере 40 процентов от новой величины минимальной заработной платы, с 1 января 2020 года увеличится до 1889,20 грн;
- перерасчет пенсий будет осуществляться автоматизированным способом по материалам пенсионных дел.
Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.
Пенсионерам, которые достигнут 65-летнего возраста в 2020 году, такие перерасчеты будут производиться со дня достижения соответствующего возраста при наличии у них необходимого страхового стажа.
Напомним, что ранее в Пенсионном фонде Украины сделали важное уточнение о перерасчете пенсий для пенсионеров, достигших 65-летнего возраста и имеющих 30 лет стажа (женщины) и 35 лет (мужчины).